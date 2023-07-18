Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu

18.07.2023 20:56

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek. Devre arası ise 25 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında olacak.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.

TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezon Planlaması'nı belirledi.

Buna göre; Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak

İşte Süper Lig'in 2023-2024 sezon planlaması;

  • Sezon başlangıcı: 11 Ağustos 2023
  • Devre arası: 25 Aralık - 5 Ocak 2024
  • Sezon sonu: 19 Mayıs 2024
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SON DAKİKA: Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu - Son Dakika
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