Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor: 12 Takım Eski Hoca ile Devam Edecek - Son Dakika
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Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor: 12 Takım Eski Hoca ile Devam Edecek

Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor: 12 Takım Eski Hoca ile Devam Edecek
06.08.2025 11:58  Güncelleme: 12:02
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2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 12 takım geçmiş sezonun teknik direktörleriyle yola devam ederken, 6 takım yeni hocalarıyla lige merhaba diyecek. Lig, Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12 takım geçen sezonki teknik direktörleriyle lige başlayacak, 6 takım ise yeni hocasıyla lige giriş yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025 - 2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başlayacak. Bu sezon 18 takımla oynanacak ligde 12 takım geçen sezonki teknik direktörüyle devam edecek, 6 ekip ise yeni teknik adamıyla ligde başarı arayacak. Takımların 10'u yerli, 8'i ise yabancı teknik direktörle sezona giriş yapacak.

Geçen sezondan 12 teknik direktör görevine devam edecek

Ligde 12 takım geçen sezonki hocasıyla yola devam edecek. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da Okan Buruk bu sezon da takımın başında olacak. Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde de teknik adamlık koltuğunda yine Hüseyin Eroğlu olacak. Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'da İlhan Palut, Başakşehir'de Çağdaş Atan, Göztepe'de Stanimir Stoilov, Samsunspor'da Thomas Reis, Konyaspor'da Recep Uçar, Antalyaspor'da Emre Belözoğlu, Alanyaspor'da Joao Pereira görevlerine devam edecek.

6 takım sezona yeni teknik direktörle girecek

Ligde 18 takımdan 6'sı takımlarını yeni teknik direktörlerine emanet etti. Bu sezon Süper Lig'e yeni katılan Kocaelispor'da Selçuk İnan, Fatih Karagümrük'te ise Çekyalı çalıştırıcı Marcel Licka görev yapacak. Kayserispor'da Jakirovic'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna daha önce Samsunspor'da da görev yapan Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirildi. Gaziantep FK'da ise geçen sezon Kocaelispor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren İsmet Taşdemir takımın yeni antrenörü oldu. Eyüpspor'un tercihi de A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'den yana oldu. Kasımpaşa ise sezona deneyimli çalıştırıcı Shota Arveladze, yeniden takımın başına getirildi.

Selçuk Şahin ve Marcel Licka siftah yapacak

Bu sezon Süper Lig'deki teknik direktörlerden 2'si kariyerlerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak. İlk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Selçuk Şahin, siftahını pazar günü Konyaspor karşısında yapacak. Daha önce Rusya Ligi'nde görev yapan Kayserispor'un Çekyalı yeni hocası Marcel Licka, Süper Lig'de ilk maçına çıkan diğer çalıştırıcı olacak.

En istikrarlı ve en tecrübeli: Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki mevcut teknik direktörler arasında en istikrarlısı olarak ön plana çıktı. Başarılı çalıştırıcı, 3 sezon üst üste şampiyon olduğu Galatasaray'da 4. sezonuna başlayacak. Bu alanda Okan Buruk'u Çaykur Rizespor'un başında 3. sezonuna başlayacak olan İlhan Palut takip etti.

Öte yandan, mevcut teknik adamlar arasında en fazla Süper Lig maçında görev yapan çalıştırıcı da Okan Buruk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Ahkisar Belediye, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray olmak üzere 7 farklı takımda toplam 303 maça çıktı. Buruk'u bu alanda da 3 farklı takımla 187 maça çıkan İlhan Palut takip etti. 4 ayrı takımla 184 maça çıkan Shota Arveladze ise 3. sırada yer aldı. Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan teknik direktörü 659 maç ile Rıza Çalımbay olurken, Okan Buruk bu listede 12. sırada bulunuyor.

10 yerli, 8 yabancı teknik direktör görev alacak

Süper Lig takımlarının 10'u yerli, 8'i yabancı teknik direktörle lige giriş yapacak. Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Konyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Kocaelispor yerli; Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Alanyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ise yabancı teknik direktörleriyle başarı hedefine ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig'de görev yapacak tüm teknik direktörler şöyle:

Okan Buruk: Galatasaray

Jose Mourinho: Fenerbahçe

Thomas Reis: Samsunspor

Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş

Çağdaş Atan: Başakşehir

Fatih Tekke: Trabzonspor

Stanimir Stoilov: Göztepe

İlhan Palut: Çaykur Rizespor

Recep Uçar: Konyaspor

Joao Pereira: Alanyaspor

Emre Belözoğlu: Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği

İsmet Taşdemir: Gaziantep FK

Markus Gisdol: Kayserispor

Selçuk Şahin: Eyüpspor

Shota Arveladze: Kasımpaşa

Selçuk İnan: Kocaelispor

Marcel Licka: Fatih Karagümrük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor: 12 Takım Eski Hoca ile Devam Edecek - Son Dakika

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