Süper Lig 22. Haftada 35 Gol Atıldı

16.02.2026 22:52
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken, 3 büyükler galip geldi ve toplam 35 gol kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası sona ererken, 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı ve bu hafta oynanan maçlarda toplam 35 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası bugün oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçıyla tamamlandı. Ligde oynanan 10 maçta toplam 35 gol kaydedildi. Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar puanını 55'e yükseltti.

Haftanın maçında kazanan Fenerbahçe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada 5 gol atıldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 3-2'lik galibiyet alarak deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü. Bordo-mavililer ise 45 puanda kaldı. Fenerbahçe, 22. haftayı da namağlup kapatarak rekorunu geliştirdi.

Başakşehir ve Kasımpaşa'da gol düellosu

Başakşehir ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği haftada siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 üstün ayrıldı. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, puanını 40'a yükseltti. Haftanın kapanış maçında ise Haliç derbisi oynandı. Kasımpaşa, Fatih Karagümrük karşısında 3-0 öne geçerken, mücadele 3-2 tamamlandı ve 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligde 22. hafta maçları ve sonuçları:

Antalyaspor - Samsunspor: 3-1

Galatasaray - Eyüpspor: 5-1

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: 2-2

Alanyaspor - Konyaspor: 2-1

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0

Göztepe - Kayserispor: 0-0

RAMS Başakşehir - Beşiktaş: 2-3

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

