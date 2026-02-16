Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıkladı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlandığı belirtildi.
Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta programı şöyle:
24. hafta
27 Şubat Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
25. hafta
7 Mart Cumartesi
16.00 Rams Başakşehir - Göztepe
20.00 Beşiktaş - Galatasaray
8 Mart Pazar
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği
20.00 Kayserispor - Trabzonspor - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig 24. ve 25. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?