Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
TFF, Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Maçlar 29-31 Ağustos'ta.
SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 3'üncü haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Gençlerbirliği – Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Tümosan Konyaspor – Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Galatasaray – Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
30 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Eyüpspor – Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 İstanbul Başakşehir FK – Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor – Fenerbahçe: Yasin Kol
31 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş – Arca Çorum FK: Çağdaş Altay
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