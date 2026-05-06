Süper Lig 33. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. hafta maçlarına ilişkin programı duyurdu. Yapılan duyuruya göre 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:
9 Mayıs Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük
20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor - İSTANBUL
