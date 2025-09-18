Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar ve 22 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemler şöyle:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor - Gaizantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar
17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol - İSTANBUL
