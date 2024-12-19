Süper Lig'in 17'nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde 17'nci haftanın maç programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) EMRE KARGIN
21 ARALIK CUMARTESİ:
16.00 Sivasspor - Samsunspor (BG Grup 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
19.00 Beşiktaş - Alanyaspor (Tüpraş) CİHAN AYDIN
22 ARALIK PAZAR:
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor (Gaziantep) OĞUZHAN ÇAKIR
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK
16.00 Kayserispor - Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji) MEHMET TÜRKMEN
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park) OZAN ERGÜN
23 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Hatayspor - Adana Demirspor (Mersin) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALPER AKARSU
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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