Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17'nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

19.12.2024 10:34
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Süper Lig'in 17'nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde 17'nci haftanın maç programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) EMRE KARGIN

21 ARALIK CUMARTESİ:

16.00 Sivasspor - Samsunspor (BG Grup 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

19.00 Beşiktaş - Alanyaspor (Tüpraş) CİHAN AYDIN

22 ARALIK PAZAR:

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor (Gaziantep) OĞUZHAN ÇAKIR

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK

16.00 Kayserispor - Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji) MEHMET TÜRKMEN

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park) OZAN ERGÜN

23 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Adana Demirspor (Mersin) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALPER AKARSU

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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