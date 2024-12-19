Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Süper Lig'in 17'nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde 17'nci haftanın maç programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) EMRE KARGIN

21 ARALIK CUMARTESİ:

16.00 Sivasspor - Samsunspor (BG Grup 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

19.00 Beşiktaş - Alanyaspor (Tüpraş) CİHAN AYDIN

22 ARALIK PAZAR:

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor (Gaziantep) OĞUZHAN ÇAKIR

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK

16.00 Kayserispor - Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji) MEHMET TÜRKMEN

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park) OZAN ERGÜN

23 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Adana Demirspor (Mersin) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALPER AKARSU