Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti

14.08.2022 00:13
Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti

Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Geçen hafta da Giresunspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana ekibi, Sivasspor karşısında etkili futboluyla galibiyete uzanan ekip oldu. Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Belhanda, 51. dakikada Onyekuru ve 70. dakikada Akintola attı.

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

BELHANDA VE ONYEKURU ŞOV YAPIYOR

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada Babajide Akintola kaydetti. Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk iki haftasında fileleri havalandırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor 1 puanda kaldı.

YORUMLAR
500

Adana Demirpor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
23:06 Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da Seferovic etkisiz kaldı
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:21 Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü
22:16 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyada tartıştı
22:05 Bolu'da parkta oturan Suriyelilere bıçaklı saldırı: Defolun ülkemizden
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Töreni'nde Alevilikle özdeşleşen dizeleri okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 00:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement