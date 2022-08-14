Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

BELHANDA VE ONYEKURU ŞOV YAPIYOR

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada Babajide Akintola kaydetti. Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk iki haftasında fileleri havalandırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor 1 puanda kaldı.