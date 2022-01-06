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Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

06.01.2022 12:12
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Yukatel Kayserispor- Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe- Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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