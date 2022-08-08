Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına geçiren Fenerbahçe, bu sezonun kadrosunu net bir şekilde belirlemeye çalışıyor. Kadrosunu 11 yeni isimle güçlendiren sarı lacivertliler aralarında Mesut Özil, Ozan Tufan, Kim Min Jae, Luiz Gustavo'nun da yer aldığı 9 isimle ise yollarını ayırdı. Kanarya'da bu ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.
Akşam'ın haberine göre, İsmail Kartal yönetiminde Giresunspor'a kiralanan Gümüşkaya,Jorge Jesus'un da gözüne giremedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi. Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe ilgileniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi - Son Dakika