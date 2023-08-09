Süper Lig'de 2023-2024 Sezonunda Takımların Kazanacağı Para Belli Oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 2023-2024 Sezonunda Takımların Kazanacağı Para Belli Oldu

09.08.2023 13:42

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda takımlar, her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak. Yayın bedeli ise yıllık tüketici fiyat endeksinin yarısı oranında artacak. Toplamda 945.6 milyon lira dağıtılacak ve en fazla payı Galatasaray alacak.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda, takımlar alacakları her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile geçen sezon 2,2 milyar liraya mutabakat sağlanırken, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Anlaşmaya göre ikinci sezonun yayın bedelinde ise yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranında artış gerçekleşecek.

945.6 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kulüplere toplam 2 milyar 55 milyon 682 bin lira ödeme yapılacak. Bu meblağın yüzde 37'si kulüplere eşit dağıtılıyor. Buna göre gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 20 takımdan her biri, 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koyacak. Yayın gelirinin dağıtımında yüzde 46'lık kısım, takımların performansına göre paylaştırılıyor. Bu kalemde toplam 945 milyon 613 bin lira dağıtılacak. Alınacak her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak kulüpler, beraberlik halinde bu meblağın yarısına sahip olacak.

EN FAZLA PAYI GALATASARAY ALACAK

Toplamda 226 milyon 125 bin liranın paylaşılacağı bu kalemde, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan takımlar, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira elde edecek. Bu doğrultuda, 23 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 77 milyon 625 bin lirayla "şampiyonlar payından" en fazla hisse alacak kulüp konumunda yer alıyor. Şampiyonluk sayısı klasmanında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ulaştığı 19 şampiyonluk için gelir hanesine 64 milyon 125 lira yazacak. Süper Lig'de 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş 54 milyon lira, 7 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise 23 milyon 625 bin lira kazanacak. Birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor ve Başakşehir'in hissesine de 3 milyon 375'er milyon lira düşecek.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 2023-2024 Sezonunda Takımların Kazanacağı Para Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2023-2024 Sezonunda Takımların Kazanacağı Para Belli Oldu - Son Dakika
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