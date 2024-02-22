Süper Lig\'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre;

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde,

TFF 2. Lig 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YABANCI KURALI DA DEĞİŞİYOR

Öte yandan TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıklamıştı. TFF tarafından yapılan açıklamada "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.