Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Ocak Salı (Yarın)17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor