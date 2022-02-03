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Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

03.02.2022 12:06
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor- Adana Demirspor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe- Altay: Sarper Barış Saka

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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