Süper Lig'de 3. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 3. Hafta Başlıyor

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Lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Maç 21.30'da.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Eryaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 3. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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