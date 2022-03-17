Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

17.03.2022 12:52
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN: 20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) VOLKAN BAYARSLAN20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) KADİR SAĞLAM19 MART CUMARTESİ: 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Yeni Malatya) ALİ ŞANSALAN16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK16.00 Adana Demirspor- M edipol Başakşehir (Yeni Adana) YAŞAR KEMAL UĞURLU19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) YASİN KOL20 MART PAZAR: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (Antalya) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN16.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) ARDA KARDEŞLER

19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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