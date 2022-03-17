Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) VOLKAN BAYARSLAN20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) KADİR SAĞLAM19 MART CUMARTESİ: 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Yeni Malatya) ALİ ŞANSALAN16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK16.00 Adana Demirspor- M edipol Başakşehir (Yeni Adana) YAŞAR KEMAL UĞURLU19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) YASİN KOL20 MART PAZAR: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (Antalya) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN16.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) ARDA KARDEŞLER
19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER
Kaynak: DHA
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