Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız

Süper Lig\'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçti. Puan durumu şöyle: Galatasaray 84 puanla lider, Fenerbahçe 82 puanla ikinci, Trabzonspor 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

04.04.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

Sonuçlar

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3

Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY31273169204984
2.FENERBAHÇE31264183275682
3.TRABZONSPOR311641154411352
4.BEŞİKTAŞ31145124137447
5.KASIMPAŞA31137115555046
6.ÇAYKUR RİZESPOR31136124047-745
7.RAMS BAŞAKŞEHİR31127123936343
8.BITEXEN ANTALYASPOR31101293634242
9.CORENDON ALANYASPOR31101294142-142
10.EMS YAPI SİVASSPOR311011103743-641
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR31912104843539
12.YILPORT SAMSUNSPOR31107143541-637
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR31109123645-936
14.MKE ANKARAGÜCÜ31713113740-334
15.ATAKAŞ HATAYSPOR31712123641-533
16.TÜMOSAN KONYASPOR31712123245-1333
17.GAZİANTEP FK3187163447-1331
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3179153439-530
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3179153461-2730
20.İSTANBULSPOR3137212259-3713
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

32. hafta

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Samsunspor, Başakşehir, Beşiktaş, Pendik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı
    00:46 Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı

    TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.

  • Erzurumspor FK Giresunspor maçının ardından
    00:40 Erzurumspor FK Giresunspor maçının ardından

    Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Keskin’in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 00:48:49. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement