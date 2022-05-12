Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe- Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor- Altay: Kadir Sağlam
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray- Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
Kaynak: AA
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