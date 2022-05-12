Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu

12.05.2022 20:15
Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Ligin 37'nci haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. 

37'nci haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

14 MAYIS CUMARTESİ19.00 Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cihan Aydın15 MAYIS PAZAR16.00 Göztepe - Beşiktaş: Ümit Öztürk16.00 Trabzonspor - Altay: Kadir Sağlam19.00 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar19.00 Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek19.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler16 MAYIS PAZARTESİ20.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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