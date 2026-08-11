Süper Lig'de 68 Yılın Hakimleri: G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş

Süper Lig'in 68 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Lige yükselen Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ise bu sezon yarışın bir parçası olacak.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de takımların kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: RAMS Park (53 bin 387)

Sezon: 69. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (26 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Aziz Yıldırım

Teknik direktör: İsmail Kartal

Stadı: Chobani (47 bin 911)

Sezon: 69. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Serdal Adalı

Teknik direktör: Vincenzo Italiano

Stadı: Tüpraş (42 bin 684)

Sezon: 69. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

Teknik direktör: Fatih Tekke

Stadı: Papara Park (40 bin 61)

Sezon: 53. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Gençlerbirliği

Kuruluş yılı: 1923

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Haydar Arda Çakmak

Teknik direktör: Metin Diyadin

Stadı: Eryaman (20 bin)

Sezon: 50. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)

En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)

Samsunspor

Kuruluş yılı: 1965

Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

Teknik direktör: Thorsten Fink

Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (34 bin 346)

Sezon: 34. sezonu

En iyi derecesi: 3. (3 kez)

En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Stadı: Gürsel Aksel (23 bin 376)

Sezon: 33. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

Konyaspor

Kuruluş yılı: 1922

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ömer Atiker

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: MEDAŞ Konya Büyükşehir (41 bin 135)

Sezon: 26. sezonu

En iyi derecesi: 3. (İki kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: Ali Zeki Saruhan

Teknik direktör: Recep Uçar

Stadı: Çaykur Didi (14 bin 879)

Sezon: 25. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Davut Dişli

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

Sezon: 23. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

Kocaelispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Yeşil-siyah

Kulüp başkanı: Recep Durul

Teknik direktör: Selçuk İnan

Stadı: Kocaeli (34 bin 829)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)

En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)

İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Nuri Şahin

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)

Sezon: 19. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)

Corendon Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Joao Pereira

Stadı: Alanya Oba (9 bin 785)

Sezon: 11. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor - 2 kez, İstanbulspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)

Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

Teknik direktör: Mirel Radoi

Stadı: Kalyon (30 bin 320)

Sezon: 8. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe), 5-1 (İstanbul Başakşehir)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

Eyüpspor

Kuruluş yılı: 1919

Renkleri: Eflatun-sarı

Kulüp başkanı: Yusuf Öksüzömer

Teknik direktör: Özhan Pulat

Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 274)

Sezon: 3. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray - 2 kez)

En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor), 3-3 (Fenerbahçe)

Erzurumspor FK (Eski adı Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kuruluş yılı: 2005

Renkleri: Mavi-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Dal

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Stadı: Erzurum Kazım Karabekir (21 bin 374)

Sezon: 3. sezonu

En iyi derecesi: 17.

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 3-1 (Kayserispor, Yeni Malatyaspor), 2-0 (Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-0 (Beşiktaş)

En gollü maçlar: 5-1 (Fatih Karagümrük), 4-2 (Sivasspor, Beşiktaş)

Amed Sportif Faaliyetler

Kuruluş yılı: 1972

Renkleri: Yeşil-kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Nahit Eren

Teknik direktör: Besnik Hasi

Stadı: Diyarbakır (30 bin 480)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

Çorum FK

Kuruluş yılı: 1997

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Savaş Balçık

Teknik direktör: Uğur Uçar

Stadı: Çorum Şehir (13 bin 119)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek