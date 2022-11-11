Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı - Son Dakika
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Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

11.11.2022 22:35

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. 44'üncü dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynayan Mavi Şimşekler, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BELHANDA KIZARDI

Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0 sona ererken Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.

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YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı - Son Dakika
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