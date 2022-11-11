Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0 sona ererken Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.
Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı - Son Dakika