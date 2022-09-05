Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur - Son Dakika
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Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur

05.09.2022 00:42
Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur

Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın sonunda üzücü bir olay yaşandı. Tribünlerden atlayan Ankaragücülü bir taraftar, Beşiktaş'ın futbolcusu Salih Uçan'a tekme attı. Karşılaşmanın sonunda açıklamalar yapan Ankaragücü futbolcusu Oğuz Ceylan ise, "El kol yaparsa sonucu bu olur. Adrenaline veriyoruz" sözleriyle taraftarı savundu.

Süper Lig'in 5'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi siyah beyazlılar, 3-2 üstün tamamladı. Fakat maç sonunda yaşananlar futbolseverleri üzdü. Son düdüğün ardından sahaya giren bir taraftar Siyah-Beyazlı futbolculara saldırarak, Salih Uçan'a uçan tekme attı.

Maç sonunda saha karıştı, Ankaragücülü futbolcu Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu

"EL KOL YAPARSA BÖYLE OLUR"

Maçın ardından da Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu Oğuz Ceylan o anları anlattı.31 yaşındaki sağ bek, "Altyapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakterdir. Onun maç içindeki adrenaline veriyoruz. Yardımcı hocaya küfür edemez veya taraftara el kol hareketi yapamaz. Yaparsa da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle sahalarda görmek istemediğimiz hareketler ama oldu, bitti" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda saha karıştı, Ankaragücülü futbolcu Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu
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Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur - Son Dakika
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