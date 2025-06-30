Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, görevinden istifa eden teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu da Akdeniz ekibi ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu, ekibine, "Hazırlanın." talimatı verdi. 44 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Antalyaspor'un başına ocak ayında geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ayrılık iptal! Emre Belözoğlu geri dönüyor - Son Dakika
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