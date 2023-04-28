Süper Lig'de bol pozisyonlu, az skorlu maç! Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Teknik direktör Ömer Erdoğan yeni görevine 3 puanla başladı. Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın 5. dakikada attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı. İki takımın da sayısız net fırsatlar yakaladığı maçtan tek gol sesi çıkması futbolseverleri şaşırttı.
Ersun Yanal'ın ardından göreve getirilen Ömer Erdoğan, Alanyaspor'daki ilk maçında galibiyetle tanıştı.
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