Süper Lig\'de çektiği ilk isabetli şutta Fenerbahçelilerin hayallerini çaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.
Maçın en dikkat çeken anlarından biri, lacivert-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Jim Allevinah'ın 90+11. dakikada kaydettiği beraberlik golü oldu. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de bu sezon ligdeki 4. maçına çıkan Allevinah, inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ligdeki ilk isabetli şutunu Fenerbahçe kalesine gönderen Fransız oyuncu, Ederson'u mağlup ederek takımına 1 puanı kazandırmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükselten Kasımpaşa, gelecek haftalar öncesi kümede kalma yolunda umutlarını sürdürdü.
