Süper Lig\'de Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK\'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un golleri 67. dakikada Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu'ndan gelirken, Çorum'un tek sayısını 76. dakikada Ramirez attı.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
ARCA ÇORUM FK: Felipe, Borza (Dk. 89 Emircan), Smolcic, Serdar Saatçi (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Gökhan Sazdağı, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Ramadani, Kyziridis, Diomande (Dk. 46 Ahmed Ildız), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Ramirez
CORENDON ALANYASPOR: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Ruan, Baran Ali (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Hwang (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Hagi), Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)
SARI KARTLAR: Cengiz Ünder, Serdar Saatçi, Borza, Ahmed Ildız, Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)
GOLLER: Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK) – Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
19'uncu dakikada Borza'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez'in aşırtma vuruşunda kaleci Victor topu iki hamlede kurtardı.
25'inci dakikada Alanyaspor'un hızla geliştirdiği atakta topla ceza sahasına giren Makouta, topu yerden arka direkte bekleyen Hwang'a aktardı. Hwang'ın boş kaleye karşı vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
54'üncü dakikada Borza'nın ceza sahası içinde topuk pasıyla buluşan Kyziridis'in ceza sahası ön çizgisinden kaleye çektiği plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
60'ıncı dakikada defansın geri pasında kısa düşen topu kaleci Victor'un uzaklaştırmak isterken Ramirez'e çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67'nci dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
76'ncı dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ramirez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
78'uncu dakikada Ruan'ın son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
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