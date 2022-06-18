Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor

18.06.2022 20:07

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Real Madrid'in 2019 yılında 63 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Luka Jovic, menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildi. Beşiktaş'ın Sırp forveti 1.5 milyon euro karşılığında kiralayabileceği ifade edildi.

27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Deneyimli savunmacı Romain Saïss'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, golcü transferini bitirmek için de düğmeye bastı.

"WEGHORST'A İLGİMİZ VAR"

Fanatik'in haberine göre,İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst için yoğun bir mesai harcayan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Transferle ilgili olarak önceki gün TFF Başkanlığı seçiminde bir açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı forveti Weghorst'a ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor. Biz de alternatif isimlerle görüşüyoruz" demişti.

Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor
Wout Weghorst

LUKA JOVIC, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Forvet transferinde B Planı Alexander Sörloth olan Kara Kartal'a son olarak yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. La Liga ekibi Real Madrid'in 3 yıl önce Frankfurt'tan 63 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı, geçen sezonu da aynı kulüpte kiralık olarak geçiren Luka Jovic'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği bildirildi.

Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor
Luka Jovic

1.5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Frankfurt'a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid'le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic'in, 1.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanabileceği iletildiği belirtildi. Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya'dan kulüplerin de ilgilendiği bildirildi.

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Real Madrid, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de dengeler değişecek! Real Madrid'in 63 milyon euroluk golcüsü Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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