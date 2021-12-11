Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 1-0 geri düştüğü maçı 4-1 kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Maçta 12. dakikada perdeyi Pesic açtı. Konya 29'da Rahmanovic'le skoru eşitledi. Serdar Gürler, 53'te Konya'yı öne geçirdi.
84'te Luckassen kırmızı gördü. Ardından 85'te Guilherme ve 88'de Serdar Gürler maçın skorunu tayin etti. Luckassen, ligdeki 22. maçında 5. kırmızı kartını gördü.
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