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Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi - Son Dakika

Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi

11.12.2021 15:45
Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi

Süper Lig'in formda takımları Karagümrük ve Konyaspor bu hafta kozlarını kıran kırana bir maçla paylaştı. Konyaspor, geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 1-0 geri düştüğü maçı 4-1 kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı

53 DAKİKADA 3 GOL

Maçta 12. dakikada perdeyi Pesic açtı. Konya 29'da Rahmanovic'le skoru eşitledi. Serdar Gürler, 53'te Konya'yı öne geçirdi.

KIRMIZI KARTLA SEYİR DEĞİŞTİ

84'te Luckassen kırmızı gördü. Ardından 85'te Guilherme ve 88'de Serdar Gürler maçın skorunu tayin etti. Luckassen, ligdeki 22. maçında 5. kırmızı kartını gördü.

Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi - Son Dakika
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