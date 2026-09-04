Süper Lig'de Galatasaray, İstanbul Başakşehir deplasmanında son dakikada 3-2 kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de Galatasaray, İstanbul Başakşehir deplasmanında son dakikada 3-2 kazandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip 79. dakikada Umut Bozok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Osimhen, Torreira ve Sara'dan geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Karbownik), Emin Bayram, Opoku, Operi (Dk. 63 Kharebashvili), Skov Olsen (Dk. 82 Ba), Kaluzinski (Dk. 74 Umut Bozok), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 74 Brnic), Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Lemina (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 68 Leao), Sane (Dk. 82 Deniz Gül), Osimhen (Dk. 33 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 16 Osimhen, Dk. 71 Torreira, Dk. 90 Sara (Galatasaray), Dk. 66 Shomurodov (Penaltıdan), Dk. 76 Sanchez (Kendi kalesine) (İstanbul Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 79 Umut Bozok, Nuri Şahin (Teknik direktör-maç sonunda) (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi, Dk. 90 Kharebashvili (İstanbul Başakşehir), Dk. 63 Sallai, Dk. 66 Sanchez, Dk. 78 Leao (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi.

53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.

75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.

79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.

90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Umut Bozok, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Galatasaray, İstanbul Başakşehir deplasmanında son dakikada 3-2 kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

23:40
Emekli polis olan korsan taksici, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Emekli polis olan korsan taksici, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 00:01:51. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Galatasaray, İstanbul Başakşehir deplasmanında son dakikada 3-2 kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement