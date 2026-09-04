Süper Lig'de Galatasaray, İstanbul Başakşehir deplasmanında son dakikada 3-2 kazandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip 79. dakikada Umut Bozok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Osimhen, Torreira ve Sara'dan geldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Karbownik), Emin Bayram, Opoku, Operi (Dk. 63 Kharebashvili), Skov Olsen (Dk. 82 Ba), Kaluzinski (Dk. 74 Umut Bozok), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 74 Brnic), Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Lemina (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 68 Leao), Sane (Dk. 82 Deniz Gül), Osimhen (Dk. 33 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 16 Osimhen, Dk. 71 Torreira, Dk. 90 Sara (Galatasaray), Dk. 66 Shomurodov (Penaltıdan), Dk. 76 Sanchez (Kendi kalesine) (İstanbul Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 79 Umut Bozok, Nuri Şahin (Teknik direktör-maç sonunda) (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi, Dk. 90 Kharebashvili (İstanbul Başakşehir), Dk. 63 Sallai, Dk. 66 Sanchez, Dk. 78 Leao (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi.
53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.
75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.
79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.
90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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