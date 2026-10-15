Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçında düdük Reşat Onur Coşkunses'te olacak - Son Dakika
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Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçında düdük Reşat Onur Coşkunses'te olacak

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Süper Lig\'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçında düdük Reşat Onur Coşkunses\'te olacak
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, 17 Ekim Cumartesi saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak; yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak, dördüncü hakemliği ise Ömer Faruk Gültekin yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Galatasaray maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiHüseyin AylakGalatasarayCumartesiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçında düdük Reşat Onur Coşkunses'te olacak - Son Dakika
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