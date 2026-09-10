Süper Lig'de Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Ergin Gözütok ile Selahattin Altay, dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçının hakemi Yasin Kol oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılığını ise Ergin Gözütok ile Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Raşit Yorgancılar olacak.
Kaynak: İHA
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