Süper Lig\'de Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçının hakemi Yasin Kol oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılığını ise Ergin Gözütok ile Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Raşit Yorgancılar olacak.