Süper Lig'de Gol Rekorları - Son Dakika
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Süper Lig'de Gol Rekorları

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Süper Lig'de en fazla 1136 gol 2020-2021, en az 405 gol ise 1973-1974 sezonunda atıldı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

Ligde 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam 1136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

1000 gol barajı 6 kez geçildi

Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 6 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda 1032, 2000-2001'de 1017, 2020-2021'de 1136, 2021-2022'de 1067, 2023-2024'te 1061 ve 2024-2025'te ise 1004 kez havalandı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi.

Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

2025-2026'da gol sesi önceki yılları arattı

Son 12 sezonun en düşük gol ortalaması 2025-2026'da gerçekleşti.

Süper Lig'de sırasıyla 2014-2015'te 2,85; 2015-2016'da 2,7; 2016-2017'de 2,71; 2017-2018'de 2,96; 2018-2019'da 2,68; 2019-2020'de 2,86; 2020-2021'de 2,7; 2021-2022'de 2,8; 2022-2023'te 2,78; 2023-2024'te 2,79; 2024-2025'te 2,93 ve son olarak 2025-2026'da 2,65 gol ortalamaları yakalandı.

Bu süreçte 1000 gol barajı 4 kez geçilirken en az gol 812 ile geçen sezon atıldı.

Söz konusu istatistikte son olarak 2013-2014 sezonunda ligde 806 kez gol sevinci yaşanırken 2,63 ortalama tutturuldu.

Sezonlara göre dağılım

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 68 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı ise şöyle:

SezonMaçGolOrtalama
19591142642,32
1959-603809292,44
1960-613808502,24
1961-623808572,26
1962-633529372,66
1963-643066912,26
1964-652405162,15
1965-662405452,27
1966-672725492,02
1967-682726022,21
1968-692404711,96
1969-702404191,75
1970-712404451,85
1971-722404641,93
1972-732404491,87
1973-742404051,69
1974-752404421,84
1975-762404792
1976-772404421,84
1977-782404741,98
1978-792404862,03
1979-802404221,76
1980-812404661,94
1981-822724901,8
1982-833066362,08
1983-843066332,07
1984-853066862,24
1985-863428082,36
1986-873427762,27
1987-8838010322,72
1988-893429852,88
1989-903068192,68
1990-912406722,8
1991-922406772,82
1992-932407162,98
1993-942407002,92
1994-953069453,09
1995-963068732,85
1996-973068782,87
1997-983068612,81
1998-993068752,86
1999-003068782,87
2000-0130610173,32
2001-023069102,97
2002-033068532,79
2003-043069082,97
2004-053069012,94
2005-063068492,77
2006-073067362,4
2007-083067842,56
2008-093067872,57
2009-102766662,41
2010-113068382,74
2011-123308602,61
2012-133068172,67
2013-143068062,63
2014-153068732,85
2015-163068272,7
2016-173068282,71
2017-183069062,96
2018-193068212,68
2019-203068752,86
2020-2142011362,7
2021-2238010672,8
2022-233429542,78
2023-2438010612,79
2024-2534210042,93
2025-263068122,65

Kaynak: AA

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