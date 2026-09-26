Süper Lig'de kalıcı olmayı isteyen Çayırova Belediyespor, Galatasaray'la karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de kalıcı olmayı isteyen Çayırova Belediyespor, Galatasaray'la karşılaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi 2025-26 sezonunu şampiyon bitirip Süper Lig'e çıkan Çayırova Belediyespor, bu ligde kalıcı olmayı amaçlıyor. Başantrenör Ender Arslan ilk hedefinin alt sıralardan uzak kalmak olduğunu söyledi, takım bugün Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak.

Çayırova Belediye spor, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayarak yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor.

İlçedeki gençlerden gelen talep sonucu 2021 yılında kurulan kulüp, aradan geçen zamanda amatörden Süper Lig'e çıkarak basketbol tarihinde az görülen başarıya imza attı.

Müzesine mücadele ettiği liglerden 5 yılda 5 kupa götüren Çayırova Belediyespor, geçen sezon Erkekler Federasyon Kupası'nı da kazandı.

Galatasaray MCT Technic ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün karşılacak mavi-beyazlı takım, Kocaeli'yi 33 yıl aranın ardından temsil edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.

"Gelişmeye devam edeceğiz"

Başantrenör Ender Arslan, AA muhabirine, sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi.

Çalışmalarının yoğun başladığını ve öyle de devam ettiğini belirten Arslan, "Artık bu haftadan itibaren normal sezon ritminde çalışmalara döndük. Yoğun bir dönemdi, oyuncular da son derece istekliydi. Hazırlık maçlarını sonuçtan ziyade neleri daha iyi yapabiliriz veya geliştirebiliriz diye oynuyoruz. Şu an ufak tefek sakatlıklarımız, ilk hafta faydalanamayacağımız oyuncularımız var ama günün sonunda lige hazırız diyebilirim. Gelişmeye devam edeceğiz. Yüzde 100 hazır hale gelmemiz 5'inci haftaları bulacaktır." dedi.

Arslan, Avrupa'daki en iyi salonlarla aynı standartlara sahip yeni salonlarının olduğunu, burada sinerji yakalayarak ligin alt sıralarından uzak durmak istediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ligimiz hakikaten çok zor. Baktığınız zaman bütün Avrupa kupalarının ya favorisi ya da en büyük adayları ülkemizin takımları. EuroLeague'de iki takımımız da final four adayı. Aynı zamanda bu sezon Beşiktaş'da burada mücadele edecek. EuroCup favorisi Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor ve Galatasaray gibi kalbur üstü takımlar var. Bu anlamda da ne kadar zor bir ligimiz olduğunu görüyoruz. İlk amacımız, ligin alt kısmından uzak kalmaya çalışmak. Sonrasında da bunu revize edecek konuma gelip Avrupa kupalarına katılım sağlayacak pozisyon elde etmek istiyoruz. Avrupa kupaları bizim için ilk hedef olamaz. İlk hedefimiz ligin alt sıralarından uzak kalıp bu ligde kalıcı olacağımızı gösterebilmek."

"Çok zorlu rakipler var"

Sezon boyunca seyirci desteğiyle daha üst hedeflere sağlam adımlarla yürüyebileceklerini anlatan Arslan, "Bu bölgenin insanına Fenerbahçe'yi, Anadolu Efes'i, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı izletecek olmanın mutluluğu var. Bu takımları burada ağırlayacak olmak büyük mutluluk ama amacımız bu salonda kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanmak. Burada ciddi anlamda seyirci desteğimiz oluyor. Burada kaybettiğimiz maçlar da olacaktır. Çok zorlu rakipler var. Taraftarımız ve Çayırova halkı bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasın. Sezon boyunca da bütün Kocaeli'nin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Arslan, Çayırova'da Avrupa standartlarında tesise sahip olduklarını, buna spor lisesi de eklenince buralardan önemli sporcuların yetişeceğine inandığını vurgulayarak "Bu tabii hemen olmuyor ama bence bu salon ve Süper Lig macerası, bunun filizlerini atacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Ender ArslanGalatasarayTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:58:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Süper Lig'de kalıcı olmayı isteyen Çayırova Belediyespor, Galatasaray'la karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei