Süper Lig\'de maç sonu ayrılık kararı

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de ligin son maçı olan Beşiktaş müsabakasının ardından ayrılık yaşandı.

MORAIS GÖREVİNİ BIRAKTI

Bodrum FK'ye Volkan Demirel'in ardından sezon ortasında göreve getirilen Portekizli teknik adam Jose Morais, basın toplantısında açıklama yaparak görevinden ayrılacağını açıkladı. Morais yaptığı açıklamada, ''Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm." dedi.

BODRUM FK PERFORMANSI

8 Şubat'ta takımın başına geçen Morais, Ege temsilcisinde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Morais, Bodrum FK'de 1.41 puan ortalaması yakaladı.