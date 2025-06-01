Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı - Son Dakika
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Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı

Süper Lig\'de maç sonu ayrılık kararı
01.06.2025 22:01
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de ligin son maçı olan Beşiktaş müsabakasının ardından ayrılık yaşandı.

MORAIS GÖREVİNİ BIRAKTI

Bodrum FK'ye Volkan Demirel'in ardından sezon ortasında göreve getirilen Portekizli teknik adam Jose Morais, basın toplantısında açıklama yaparak görevinden ayrılacağını açıkladı. Morais yaptığı açıklamada, ''Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm." dedi.

BODRUM FK PERFORMANSI

8 Şubat'ta takımın başına geçen Morais, Ege temsilcisinde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Morais, Bodrum FK'de 1.41 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY ADAMI BÖYLE PAKET YAPAR. 41 9 Yanıtla
  • 125896:
    sen fenere yatarsan böyle arkana bakmadan gidersin , Allah büyük yarına bırakıyor ama yanına bırakmıyor ?? 42 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    takımı küme düşürün sonrada uzayın.mourinhonun talebesinden ne beklenir ki zaten! 38 6 Yanıtla
  • rs202020:
    Acun'un kıyısına geç o sana iş bulur... 37 4 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    alman hocaları getirin başka getirmeyin. takım birliktelik grup işi disiplin isteyen iştir bunuda dünyada en iyi alman ve japonlar yapar. disiplinli olmayan takımlar başarılı olamaz. bakın samsun bjk hocalarına. 17 4 Yanıtla
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