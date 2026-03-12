Süper Lig\'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

SÜPER LİG TARİHİNDE 22 YIL SONRA BİR İLK

Ligin 26. haftasındaki Göztepe-Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak. Bu kararla birlikte Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak. Daha önce Lale Orta da 4 kez orta hakem olarak görev yapmıştı.