Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek
12.03.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Alanyaspor maçını Asen Albayrak yönetecek. Böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

SÜPER LİG TARİHİNDE 22 YIL SONRA BİR İLK

Ligin 26. haftasındaki Göztepe-Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak. Bu kararla birlikte Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak. Daha önce Lale Orta da 4 kez orta hakem olarak görev yapmıştı.

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    ağlayana ayarlı hakem kolu vermisler 1 0 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    El atmadığınız bir bu kalmıştı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:49:37. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.