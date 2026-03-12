Süper Lig\'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol
Ligin 26. haftasındaki Göztepe-Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak. Bu kararla birlikte Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev alacak. Daha önce Lale Orta da 4 kez orta hakem olarak görev yapmıştı.
