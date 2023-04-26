Süper Lig'de top koşturan futbolcuya bıçaklı saldırı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erdilman Kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Genç futbolcu, saldırgandan şikayetçi olmadı.

DURUMU İYİ

Radyospor'da yer alan habere göre, Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde yaşadığı saldırının ardından tedavi edilen Mustafa Erdilman'da endişe duyulacak bir durumun olmadığı öğrenilirken, bir süredir antrenmanlara çıkamadığı belirtildi. Tedavisini tamamlayan genç futbolcunun, Cuma günü yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Antalyaspor formasıyla bu sezon Lig'de 4 maçta görev alan ve Nuri Şahin'in özellikle ilgilendiği genç futbolcu, 27 dakika kaldığı sahada bir kez de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.