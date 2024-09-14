Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 26,5 - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 26,5

2024-2025 sezonunda Süper Lig'deki transferlerin yaş ortalaması 26,5 olarak belirlendi.

14.09.2024 13:17
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Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 159 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,5 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.

Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.

En yaşlısı Anthony Nwakaeme

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu.

Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 159 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

Takım

Transfer sayısı

Yaş Ortalaması

Eyüpspor

11

29,5

Sivasspor

8

28,1

Kasımpaşa

6

28

Beşiktaş

8

27,5

Konyaspor

16

27,4

Fenerbahçe

7

27,4

Antalyaspor

10

26,9

Gaziantep FK

17

26,9

Trabzonspor

13

26,8

Hatayspor

7

25,9

Galatasaray

6

25,5

Bodrum FK

13

25,3

Çaykur Rizespor

10

25,2

Alanyaspor

8

25,1

Başakşehir

6

24,7

Göztepe

13

24,2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 26,5 - Son Dakika

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