Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Süper Lig\'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
06.02.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon'un önceki kulübüne dair herhangi bir bilginin bulunmaması, transferi gündemin üst sıralarına taşıdı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

PAH FRANCK GOUHON İMZAYI ATTI

Göztepe'nin TFF'ye yaptığı bildirime göre 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç futbolcu, düzenlenen törenle sarı-kırmızılı formaya imza attı.

HAKKINDA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Transferin ardından en çok konuşulan detay ise Gouhon hakkında neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kariyer geçmişine dair herhangi bir detay yer almazken, bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

TRANSFERMARKT'TA "BİLİNMİYOR" DETAYI

Taraftarların Transfermarkt üzerinden oyuncuyla ilgili bilgi edinmek istemesi ise dikkat çekici bir sonuç doğurdu. Gouhon'un önceki kulübü kısmında "Bilinmiyor" ifadesinin yer alması, transferin gizemini daha da artırdı.

Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

ARA TRANSFERDE KADROYA KATILAN DİĞER İSİMLER

Göztepe, ara transfer döneminde daha önce Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes, Şamil Öztürk, Musah Mohammed ve Filip Krastev'i kadrosuna katmıştı.

Süper Lig'de zirveye oynayan takım transfer yaptı! Nereden geldiği belli değil

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    lan bu çocuk bizim mahallede üniversite öğrencisi hhahahah 6 9 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    kara para aklama yükleniyor... 4 2 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu Hayri Dikeroğlu:
    şabanda böyle bi dümen çevirdiydi...yüzünü yıkayın bi boyamı 0 0 Yanıtla
  • İslam bulut İslam bulut:
    beleş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:33:49. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.