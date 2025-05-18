Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor - Son Dakika
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Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig\'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybetti ve Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

18.05.2025 20:57
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Samsunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Landry Dimata kaydetti. Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a çıkaran Samsunspor, bir haftalık aranın ardından yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü ekip oldu. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise ligde BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Samsunspor, Hatayspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fatih mehmet yıldız:
    şu ligden şu takımların arasından küme düştün ya tebrikler zoru başardın..! 31 0 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    samsun intikamı aldi 24 5 Yanıtla
  • Esra Sönmez:
    reklamlarınızdan haber okuyamıyoruz mk 21 3 Yanıtla
  • 163422gs:
    Fenere yatmaya devam edin daha :))) 9 14 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor acımaz Diker 14 8 Yanıtla
  • sivasli58:
    yaziklar olsun takimi bu hale getirenlere 19 3 Yanıtla
  • Elvan4493:
    ohhh ohhhhhhh süper oldu seneye rize inşallah 8 9 Yanıtla
  • talha özpolat:
    Çok iyi oldu güle güle 9 3 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Kasımpaşa,EyüpBaşakşehir gibi İstanbul’un seyircisi olmayan takımlarını düşse keşke. En azındanKartal, Sarıyer Bakırköy gibi gerçek semt takımları olsa bari 9 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADANA DEMIR SPOR HATAY SIVAS KALDI BODRUM FENEV IN ARKA BAHCELERINI POSTALADİK 5 5 Yanıtla
  • CENGİZ DOĞAN:
    intikammmmmmmmm 7 0 Yanıtla
  • Murat Biçer:
    fenevin arka bahçesi Sivasspor a birinci ligden de ikinci lige düşmesi için temenni ediyorum ?????????? 1 1 Yanıtla
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