Altay'da kral Paixao döndü - Son Dakika
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Altay'da kral Paixao döndü

07.08.2022 12:31
Altay'da kral Paixao döndü

Süper Lig'den Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra aylardır takımdan ayrılan eski yıldızı Marco Paixao'yla sözleşme yenilemeye çalışan Altay, muradına erdi.

Süper Lig'den Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra aylardır takımdan ayrılan eski yıldızı Marco Paixao'yla sözleşme yenilemeye çalışan Altay, muradına erdi. Siyah-beyazlı formayla 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 1'inci Lig'de gol kralı olup tarihi bir ilki gerçekleştirirken takımını 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan golü de atan 38 yaşındaki Portekizli yıldız yuvada kaldı. Geçen sezon Süper Lig'de yedek kalıp biri Göztepe derbisinde galibiyeti getiren gol olmak üzere 2 kez ağları sarsan, sezon bitmeden takımdan ayrılan Paixao geri döndü. Yönetimin ikna ettiği yıldız futbolcunun dönüşü, "Kral geri döndü" etiketiyle özel bir videoyla taraftarlara duyuruldu.

Videoda bilgisayar başında, "Türkiye liglerinde en çok gol atan yabancı futbolcu" etiketiyle arama motorunda arama yapan isim siyah-beyazlı formasıyla Paixao çıkarken, yıldız futbolcu taraftarlara Türkçe, "Ben geri döndün Büyük Altay" mesajı verdi. Transfer yasaklısı kulüpte Paixao'nun dönüşüyle 8 eski tecrübeli futbolcuyu takımda tutmayı başaran yönetim, oyuncuyla ilgili, "Profesyonel futbolcumuz Marco Paixao'nun saha içinde ve dışında gösterdiği üst düzey sportmenlik, profesyonellik, disiplin, yetenek ve karakterini göz önünde bulundurarak kendisine yaptığımız yuvaya geri dönme teklifini kabul etti. Bu süreçte gösterdiği aidiyet ve fedakarlık nedeniyle kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Yuvana hoş geldin Marco" mesajını yayınladı.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Altay, Spor, Son Dakika

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