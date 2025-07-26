Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri

Shakhtar Donetsk ve hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılabilir. Norveçli teknik adamın yerine en uygun isim olarak Nuri Şahin ismi yer alıyor.
Bu tarihe kadar hiçbir Türk takımının yenemediği Shakhtar Donetsk karşısında alınan sonuçtan ziyade futbolcuların sahadaki çaresiz görüntüsü Beşiktaş camiasını isyan ettirdi.
Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden beri takımın oyununun bir adım ileri gitmemesi bardağı taşırdı. Başkan Serdal Adalı da oynanan futbolu beğenmediği için karşılaşmanın 70. dakikasında tribünü terk etti. Kulisler doğal olarak kaynamaya başladı.
Shakhtar sınavı, hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlar üzerine "Sabır" diyenleri haksız çıkardı. Yönetimde Arda Turan modeli için en uygun teknik direktör adayı olarak Nuri Şahin'in ismi geçiyor. Nuri Şahin hem genç hem de Borissia Dortmund tecrübesiyle yeni nesil antrenör profiline tam uyuyor. Kulislerde yeni yapılacak transferlere de Nuri Şahin'in karar vermesi gerektiği konuşuluyor.
31 Temmuz'da Shakhtar'la oynanacak rövanş Beşiktaş'ta tüm dengeleri değiştirebilir. Solskjaer Norveç'e dönerken, Nuri Şahin Dolmabahçe'ye gelebilir.
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