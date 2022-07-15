Süper Lig devinden Miralem Pjanic bombası! Beşiktaş'tan ayrılan yıldız İstanbul'a geri dönüyor - Son Dakika
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Süper Lig devinden Miralem Pjanic bombası! Beşiktaş'tan ayrılan yıldız İstanbul'a geri dönüyor

15.07.2022 10:07
Süper Lig devinden Miralem Pjanic bombası! Beşiktaş'tan ayrılan yıldız İstanbul'a geri dönüyor

Galatasaray, orta saha arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip rotasını ise geçen sezon Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve beklentinin epey altında kalan Miralem Pjanic'e çevirdi.

Okan Buruk önderliğinde yeni sezona hazırlanan Aslan, şampiyonluk yolunda iddialı olmak adına kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek istiyor.

HEDEF MİRALEM PJANİC

Salim Manav'ın haberine göre, Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren, bonservisi Barcelona'da olan Miralem Pjanic ile ilgileniyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise, Barcelona teknik direktörü Xavi, Boşnak oyuncu Pjanic'in performansından memnun olsa da takımdan ayrılmasını istiyor.

GOL KATKISI VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız, Türkiye'de hiç gol sevinci yaşayamazken 4 asist kaydetti. Kariyerinde Olimpik Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev kulüplerin bulunduğu yıldız futbolcu, şu anda Katalan ekibin yaz kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig devinden Miralem Pjanic bombası! Beşiktaş'tan ayrılan yıldız İstanbul'a geri dönüyor
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SON DAKİKA: Süper Lig devinden Miralem Pjanic bombası! Beşiktaş'tan ayrılan yıldız İstanbul'a geri dönüyor - Son Dakika
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