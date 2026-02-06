Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül için yürüttüğü temaslarda önemli bir aşama kaydetti. Sarı-kırmızılıların yaptığı görüşmeler sonrası Portekiz ekibi, talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitti.
Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayan Galatasaray, yedek forvet arayışlarını sürdürürken Deniz Gül ismini gündemine almıştı. İlk temaslarda Porto'nun 21 yaşındaki milli futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği öğrenilmişti. Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Portekiz kulübü bu rakamı 7,5 milyon euroya çekti.
A Milli Takım havuzunda yer alan genç golcü için Galatasaray cephesi henüz nihai kararını vermedi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetle yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda net adım atacağı ifade ediliyor.
Galatasaray, Deniz Gül transferini ara dönemde sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden Porto'nun kapısını çalmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun gelişimini ve piyasa şartlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.
