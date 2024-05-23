Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'a, Borussia Dortmund'dan müjdeli haber geldi. Nuri Şahin'in transferi konusunda Alman ekibinden yeşil ışık geldi. Nuri Şahin, ayrılmak isterse Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.

23.05.2024 09:33
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Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal, uzun süredir Alman devi Borussia Dortmund'la Nuri Şahin'in transferi konusunda temas halinde bulunuyordu. Alman ekibinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Alman basını Bild'de yer alan haber göre Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in ayrılmasına izin verecek.

AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLMAYACAKLAR

Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil. Beşiktaş ve Feyenoord, Nuri Şahin'le temasa geçti ve bilgi aldı. Nuri Şahin, ayrılmak isterse; Borussia Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.

Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı

Borussia Dortmund, Nuri Şahin, Dortmund, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sümbül Dağı: Aman ne müjde, bende asgari ücrete ara zam yapacaklar sandım 7 5 Yanıtla
  • Sercan Polat: BESIKTAS IN HEDEFI LIGDE KALMAKMIKI BU KADAR KUCUK DUSUNUYOR BESIKTASIMIZI NE HALE GETIRDILER ???? 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: 30 milyon Beşiktaşlı bu müjdeli haberi bekliyordu zaten vay bee 1 0 Yanıtla
    Serdar Ozen: Yok 50 milyon 2 1

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