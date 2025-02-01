Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlık sebebiyle antrenmanlara katılamadı duyuruldu.

01.02.2025 15:26
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan 3 isim için sakatlık açıklaması geldi.

3 YILDIZ BİRDEN SAKATLANDI

Siyah-Beyazlılar, yaptığı paylaşımda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisini verdi.

Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı
Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Ciro Immobile, Rafa Silva, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    ferhat eser mal itt 16 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiye kupasıyla süper kupayı alacağız bizim için süper lig birşey ifade etmiyor bu sezon 3 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok yıldız twente ve Samsunspor maçında gördük vasıfsız 9 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    şefsizler yüzünden ülke puanı toplanamıyor 9 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas küçüklüğü öyle bi küçüklük ki adı konamıyor. küçük demek karşılamıyor ! küçü küçücük faydasızlar 8 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    ufacıksın tefeciksin küçü küçü küçü küçü kü çü cük sün eziktasahahahahah 8 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayı 5-0 yenince kudurmuştunuz. Şimdi Galatasaray nerde siz nerdesiniz. Beter olun. 6 1 Yanıtla
  • Evren:
    şampiyon GS 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ GEÇEN SENE GALATASARAY VE SIKEDEN BAHCENIN KUPADAN BILEREK ELENDIGINI UNUTMUS GALIBA, BU SENE ANCAK TUYLERINIZI GAGALARSINIZ PİRTTTTT 8TAŞ 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZEYTINOV YILDIZMIS ALLAHALLAH 2 1 Yanıtla
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