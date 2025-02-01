Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan 3 isim için sakatlık açıklaması geldi.

3 YILDIZ BİRDEN SAKATLANDI

Siyah-Beyazlılar, yaptığı paylaşımda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisini verdi.

Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı." ifadeleri yer aldı.