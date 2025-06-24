Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı - Son Dakika
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Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

Süper Lig\'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı
24.06.2025 14:23
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Süper Lig'e transfer olması planlanan İranlı futbolcu Mehdi Taremi, İsrail-İran savaşının ortasında kaldı. Beşiktaş'a önerilen Taremi'nin transfer süreci, oyuncunun İran'dan çıkış yapamaması nedeniyle zorlaştı.

Inter'in yıldız forveti Mehdi Taremi'nin Süper Lig devi Beşiktaş'a önerildiği ve siyah-beyazlıların bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Ancak, tecrübeli futbolcunun İran'dan çıkış yapamaması transfer sürecini zora soktu.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuya kiralama formülüyle ulaşmak istiyor. Zira Inter'in Taremi'yi bonservisiyle elden çıkarmaya pek yanaşmadığı belirtiliyor. Siyah-beyazlılar ise bu durumda yalnızca kiralık transfer ihtimalini değerlendiriyor.

Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

İRAN'DA MAHSUR KALDI

Ancak transfer önündeki en büyük engel, Taremi'nin ülkesinde yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle İran'dan ayrılamaması.

İsrail'in hava saldırılarının ardından hava trafiğinin aksadığı ve oyuncunun ülkesinde mahsur kaldığı bildiriliyor. Bu durum, Taremi'nin Kulüpler Dünya Kupası kampına da katılamamasına yol açmıştı.

Inter Milan, Beşiktaş, İsrail, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    kara yoluyla vana gelsin yalan haber 16 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    okadar mülteci afgan ve pakistanlıları kast ediyorum ellerini sallayarak irandan ulkemize girdiler.. bu futbolcu kardeşimizmi gelemiyormuş.. buna gülerim işte. hatta gülüyorum hahahah?????????? 6 0 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Van ktm ye katılış yapsın güvenle gelir ;)))) 3 0 Yanıtla
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