Süper Lig\'e golleriyle damga vuran yıldız ismin kuzeni Yağmur Bor, halı sahaların gözdesi oldu

Elazığlı futbolcu Yağmur Bor (30), çocukluk yıllarından bu yana tutkusu olan futboldan hiç kopmadı. Profesyonel futbolcu Sinan Kaloğlu'nun kuzeni olan Bor, Süper Lig altyapısından A takıma kadar yükselerek önemli bir kariyer adımı attı.

SİNAN KALOĞLU'NUN KUZENİ HALI SAHALARIN GÖZDESİ OLDU

İzmir'de başlayan futbol yolculuğunu Elazığ, Nusaybin, Samsun ve Diyarbakır'da sürdüren Yağmur Bor, Süper Lig ve Kadınlar 1. Ligi'nde de forma giydi. Bir dönem futbola ara veren ve şimdilerde ise memleketi olan Tunceli'nin Yeni Nesil Spor Kulübü'nde 3. Lig'de mücadele eden Bor, profesyonel kariyerinin yanı sıra boş vakitlerinde Elazığ'daki halı saha maçlarına da katılıyor. 30 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Elazığ'da Mehmet Akif Ersoy İlk Okulu'nda yardımcı hizmetli olarak çalışan Ali Sarıgül'ün geçen sene başlattığı, 'Kitapla Başla, Futbolla Geliş' projesiyle kız çocuklarını futbola yönlendirip, çalıştırarak destek oluyor.

'3. LİG VE HALI SAHADA TOP OYNUYORUM'

Futbola çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Yağmur futbol serüvenine değinerek, "Futbola çocukluğumdan beri bir tutkum var. Çocukluğumdan beri oynuyorum. Ortaokul 2'de akrabalarımın aracılığıyla İzmir'e gittim. Sinan Kaloğlu kuzenim, o da profesyonel futbolcu. Süper Lig'e gittim, altyapıda yetiştim. Genç takıma sonra as takıma yükseldim. Daha sonra evime döndüm. O süreçte lise eğitimime devam ettim. Liseyi devam ettirirken Elazığ'dan Bordo Atletik Futbol Kulübü'nde ve Nusaybin Gençlik Spor'da oynadım. Samsun'da üniversite hayatıma devam ederken, Kadınlar 1. Ligi'nde Samsun Yap-Pa takımında oynadım. Üniversite bittikten sonra tekrar döndüm. Bir süre ara verdikten sonra Süper Lig ekibi Amedspor'a gittim. Orada yarım sezon oynadıktan sonra formasyon eğitimi için Elazığ'a geldim. Formasyon eğitiminde sonra bir süre ara verip çalıştım. İş hayatıma devam ettirirken, Tunceli'de kurulan yeni bir kulüp olduğunu öğrendim ve Tunceli'nin Yeni Nesil Spor Kulübü'ne gittim. Şu an 3. Lig'de devam ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım da ara ara halı sahaya çağırıyorlar. Boş olduğum vakitlerde arkadaşlarımla beraber halı sahaya geliyorum. Halı sahada top oynuyorum" dedi.