Süper Lig'e Kim Yükseliyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'e Kim Yükseliyor?

05.05.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor arasında sürüyor.

Normal sezon heyecanının yarın tamamlanacağı Trendyol 1. Lig'de, Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Bugün 4 karşılaşmayla başlayacak son haftada yarınki 6 müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Son haftada Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip ile play-off oynayacak son takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri netleşecek.

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip son haftaya aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Esenler Erokspor'un Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde İstanbul'daki maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da golsüz berabere kaldığı rakibine karşı sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Süper Lig'in 78. takımı

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor.

Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak.

Play-off'ta son takım belli olacak

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor olacak.

İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirleyebilir. 57 puanı bulunan iki ekipten Ankara temsilcisinin Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Bandırma ekibi ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Özbeyli Bandırmaspor'u geride bırakacak.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti.

Suskun golcü Diagne'nin rekor kırması için 2 gole ihtiyacı var

Ligde 28 golü bulunan ve 2 maçtır gol atamayan Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne'nin 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı.

Diagne, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapılacak maçta iki gol atması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunun sahibi olacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e Kim Yükseliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'e Kim Yükseliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.