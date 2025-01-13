Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı

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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

2 DÖNEM TRANSFER CEZASI

Hatayspor, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

Renat Dadashov

Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar: